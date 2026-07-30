Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रपति भवन से स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अनिता गुप्ता को आमंत्रण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

शहर के अबरपुल के समीप स्थित भोजपुर महिला कला केंद्र की संचालिका अनीता गुप्ता को 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति महोदया की ओर से आमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह अवसर भोजपुर और भारतीय डाक विभाग के लिए गर्व का विषय है।

राष्ट्रपति भवन से स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अनिता गुप्ता को आमंत्रण

आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के अबरपुल के समीप स्थित भोजपुर महिला कला केंद्र की संचालिका अनीता गुप्ता को 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति महोदया की ओर से आमंत्रण प्राप्त हुआ है।

आमंत्रण पत्र का वितरण

यह आमंत्रण पत्र गुरुवार को भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों व संबंधित डाकिया की ओर से सम्मान व गरिमा के साथ उनके निवास स्थान अबरपुल के समीप बाबू बजारी साह का मंदिर पर पहुंचाया गया। यह अवसर न केवल अनीता गुप्ता के लिए बल्कि संपूर्ण भोजपुर और भारतीय डाक विभाग के लिए भी अत्यंत गर्व व सम्मान का विषय है। डाक विभाग को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद से भेजे गए इस प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र को सम्मानपूर्वक पहुंचाने का अवसर मिला।

महिला सशक्तीकरण में योगदान

इस गौरवपूर्ण अवसर पर भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले ऐसे व्यक्तित्व तक राष्ट्रपति का आमंत्रण पत्र पहुंचाना विभाग के लिए गर्व, सम्मान व दायित्व की अनुभूति का विषय है। मालूम हो कि अनीता गुप्ता बीते कई वर्षों से महिला सशक्तीकरण व सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उनके नेतृत्व में कोईलवर, उदवंतनगर, बड़हरा प्रखंडों के लगभग 22 गांवों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में भोजपुर के हस्तशिल्प व अन्य उपयोगी उद्योगों से वर्तमान में लगभग 7,000 महिलाएं जुड़ी हैं, जो आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तीकरण का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं。

सामान्य प्रश्न

अनीता गुप्ता को कब और कहां राष्ट्रपति का आमंत्रण प्राप्त हुआ?
अनीता गुप्ता को 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति महोदया का आमंत्रण प्राप्त हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Independence Day अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।