राष्ट्रपति भवन से स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अनिता गुप्ता को आमंत्रण

शहर के अबरपुल के समीप स्थित भोजपुर महिला कला केंद्र की संचालिका अनीता गुप्ता को 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति महोदया की ओर से आमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह अवसर भोजपुर और भारतीय डाक विभाग के लिए गर्व का विषय है।

आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के अबरपुल के समीप स्थित भोजपुर महिला कला केंद्र की संचालिका अनीता गुप्ता को 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति महोदया की ओर से आमंत्रण प्राप्त हुआ है।

आमंत्रण पत्र का वितरण यह आमंत्रण पत्र गुरुवार को भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों व संबंधित डाकिया की ओर से सम्मान व गरिमा के साथ उनके निवास स्थान अबरपुल के समीप बाबू बजारी साह का मंदिर पर पहुंचाया गया। यह अवसर न केवल अनीता गुप्ता के लिए बल्कि संपूर्ण भोजपुर और भारतीय डाक विभाग के लिए भी अत्यंत गर्व व सम्मान का विषय है। डाक विभाग को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद से भेजे गए इस प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र को सम्मानपूर्वक पहुंचाने का अवसर मिला।

महिला सशक्तीकरण में योगदान इस गौरवपूर्ण अवसर पर भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले ऐसे व्यक्तित्व तक राष्ट्रपति का आमंत्रण पत्र पहुंचाना विभाग के लिए गर्व, सम्मान व दायित्व की अनुभूति का विषय है। मालूम हो कि अनीता गुप्ता बीते कई वर्षों से महिला सशक्तीकरण व सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उनके नेतृत्व में कोईलवर, उदवंतनगर, बड़हरा प्रखंडों के लगभग 22 गांवों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में भोजपुर के हस्तशिल्प व अन्य उपयोगी उद्योगों से वर्तमान में लगभग 7,000 महिलाएं जुड़ी हैं, जो आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तीकरण का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं。