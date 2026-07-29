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खेल : एथलेटिक्स : अनिमेष 200 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एथलेटिक्स : अनिमेष 200 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचे ग्लास्गो। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर

खेल : एथलेटिक्स : अनिमेष 200 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचे

एथलेटिक्स : अनिमेष 200 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचे ग्लास्गो। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 23 वर्ष के कुजूर ने 20.46 सेकंड का समय निकालकर पहले दौर में चौथी हीट में जीत दर्ज की और कुल सातवें स्थान पर रहे। दस हीट में से 16 सबसे तेज धावक गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल में खेलेंगे। कुजूर के नाम 20.32 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है।

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