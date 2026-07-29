खेल : एथलेटिक्स : अनिमेष 200 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचे
एथलेटिक्स : अनिमेष 200 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचे ग्लास्गो। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर
एथलेटिक्स : अनिमेष 200 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचे ग्लास्गो। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 23 वर्ष के कुजूर ने 20.46 सेकंड का समय निकालकर पहले दौर में चौथी हीट में जीत दर्ज की और कुल सातवें स्थान पर रहे। दस हीट में से 16 सबसे तेज धावक गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल में खेलेंगे। कुजूर के नाम 20.32 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें