पशु तस्करी का वांछित 25 हजार का इनामी असलहे के साथ गिरफ्तार

सैयदराजा, हिन्दुस्तान संवाद। सैयदराजा थाना क्षेत्र के मैढ़ी गांव स्थित कर्मनाशा नदी पुल के पास बुधवार को पुलिस तथा सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में पशु तस्करी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तलाशी में अवैध असलहा, कारतूस और पशु लादने में प्रयुक्त पिकअप वाहन भी बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार पशु तस्करी में 187 करोड़ का लेनदेन करने का खुलासा हुआ है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा और सर्विलांस प्रभारी आशीष मिश्रा के नेतृत्व में संयुक्त टीम जेठमलपुर के पास पशु तस्कर के आने की सूचना पर घेराबंदी की।

इस दौरान पुलिस को देखकर आरोपी पिकअप तेज गति से लेकर सवैंया निर्माणाधीन भारत माला रोड की तरफ भागा। पुलिस पीछा करने के साथ ही धरौली चौकी प्रभारी को अलर्ट कर दिया। वह जैसे ही मैढ़ी गांव के समीप कर्मनाशा नदी पुल के पास पहुंचा पुलिस टीम ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास 315 बोर का एक असलहा और एक कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी वांछित बिहार कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के भटानी गांव निवासी गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू है। इसके खिलाफ पुलिस ने 25 हजार का इनाम रखा था। पुलिस के अनुसार आरोपी गुलाम मोहम्मद 31 लोगों के संगठित पशु तस्करी गिरोह का सदस्य है। गिरोह द्वारा अब तक 187 करोड़ रुपये का लेनदेन किया जा चुका है। अपना बैंक खाता न होने के कारण आरोपी अपनी मां के बैंक खाते से 59.82 लाख रुपये का लेनदेन कर चुका है। पुलिस के अनुसार बीते अक्टूबर 2025 में सैयदराजा थाने में उसके खिलाफ पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में ही गिरोह और लेनदेन का पूरा नेटवर्क सामने आया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे, 25 हजार का इनाम रखा गया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि गुलाम मोहम्मद के खिलाफ सैयदराजा थाने में पहले से आधा दर्जन विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।