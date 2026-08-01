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पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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इटियाथोक थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के आरोपी कमरुद्दीन की पुलिस से मुठभेड़ हुई। आरोपी ने भागने के प्रयास में गोलीबारी की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे गोली मारी। उसे गंभीर चोट आई और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसके पास से अवैध हथियार और पशु सामग्री बरामद की गई।

पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल

मेहनौन/गोंडा, संवाददाता। इटियाथोक थाना क्षेत्र में क्रासिंग के पास शुक्रवार देर रात पशु तस्करी के आरोपी कमरुद्दीन की एसओजी और पुलिस टीम से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। इस पर जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। आननफानन में घायल आरोपी को जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक पुलिस ने बरामद की है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी कमरूद्दीन उर्फ कचने के विरुद्ध कई थानों में कुल चार मामले दर्ज हैं।

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एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि विनय मौर्य पुत्र महराजदीन ग्राम परना बगुलहा ने थाना इटियाथोक को तहरीर कि गुरुवार की शाम वह शौच के लिए गए थे। गन्ने के खेत के पास किसी पशु के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और इकट्ठा होकर गन्ने के खेत में गये तो शीशम के पेड़ में एक प्रतिबंधित पशु बंधा हुआ था, उसके पास कुछ व्यक्ति खड़े है जो भागने लगे। ग्रामवासियों ने दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ना चाहा तो उसने अपने हाथ में लिए धारदार हथियार से ग्राम वासियों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इसमें क्रान्ति पाण्डेय, अतुल पाण्डेय, अरुण राज घायल हो गये। ग्रामवासियों के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया, हमलावर की पहचान अशरफ अली पुत्र असलम निवासी लोनावा थाना खरगूपुर रूप में हुई। उसके पास से तीन अदद चाकू, चापर, कुल्हाडी, एक तराजू बांट और मांस काटने के लिए प्लास्टिक का बोरा मिला। उसके शेष साथी मौके से फरार हो गये थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा लिखने के बाद एसओजी/सर्विलांस व प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक आरोपियों की तलाश में थे। शुक्रवार की रात थाना इटियाथोक पुलिस व एसओजी/सर्विलास की संयुक्त टीम इटियाथोक क्रासिंग के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी चेकिंग के दौरान एक बाइक आती दिखी। टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे भगा दी। जिसको पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया । बाइक सवार ने स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी । पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर कमरुद्दीन उर्फ कचनें पुत्र शमशुल्ला कुरैशी निवासी अली नगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।इनको मिली सफलता : पशु तस्कर की गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक कमलाकान्त त्रिपाठी थाना इटियाथोक, प्रभारी एसओजी आशुतोष सिंह, प्रभारी सर्विलांस मनीष कुमार जाट, दरोगा विकास यादव, गोफरान व आलोक तोमर व सिपाही अमरीष पांडेय व दीपक शामिल हैं।

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