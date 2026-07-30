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सिकंदराराऊ में दो ट्रकों को दर्जनों लदी भैसों सहित पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सिकंदराराऊ में बुधवार की सुबह गोवंश लदे दो ट्रकों को गौ रक्षक दल और हिंदू संगठनों ने पकड़ लिया। पशुओं की दुर्दशा को देखकर नेताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भैंसों को कोतवाली लाया और आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।

सिकंदराराऊ में दो ट्रकों को दर्जनों लदी भैसों सहित पकड़ा

सिकंदराराऊ। बुधवार की सुबह ट्रकों में गोवंश लदे होने की सूचना पर गौ रक्षक दल, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने काफी भाग दौड़ के बाद अलीगढ़ रोड स्थित गांव हुसैनपुर पर पुल के समीप दो ट्रकों को पकड़ लिया। जिनकी तलाशी के दौरान उन में दर्जनों भैसें तथा कट्टी के पशु एक के ऊपर एक लदे हुए थे। पशुओं की दुर्दशा को देखकर हिंदूवादी नेताओं ने रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं सूचना मिलती ही मौके पर कोतवाली प्रभारी शिव कुमार शर्मा भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। और वहां मौजूद ट्रकों में लदी हुई भैंसों को कोतवाली लेकर आ गये। उसके बाद पशु कूरता अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है。

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घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे के लगभग ट्रकों में गोवंश लदे होने की सूचना पर उनका पीछा करते हुए। गोसेवा रक्षक दल, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ रोड स्थित गांव हुसैनपुर के पुल के समीप दोनों वहानों को रोक लिया। जिनकी तलाशी के दौरान उनमें दर्जनों भैंस व कट्टी के पशु एक के ऊपर एक दर्दनाक तरीके से ठुसाठुस भरे हुए थे। जिनको लेकर हिंदू वीडियो में रोज व्याप्त हो गया और उन्होंने घटना पर रोज जताते हुए स्थानीय प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वही मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी शिव कुमार शर्मा वाहनों में लदे हुए पशुओं को कोतवाली लेकर आये और जहां उनको सुपुर्दगी में दे दिया गया है। कोतवाली प्रभारी शिवकुमार शर्मा का कहना है कि दोनों वाहनों के चालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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सामान्य प्रश्न

किस गांव में गोवंश लदे ट्रकों को पकड़ा गया?
अलीगढ़ रोड स्थित गांव हुसैनपुर पर पुल के समीप ट्रकों को पकड़ा गया।

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