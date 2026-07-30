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पिकअप में भूसे की तरह भरीं 7 भैंसें बरामद, तस्कर दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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मडराक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 7 भैंसों को क्रूरता से एक पिकअप गाड़ी में भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंसों को मुक्त कराया और आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गाड़ी से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पिकअप में भूसे की तरह भरीं 7 भैंसें बरामद, तस्कर दबोचा

n आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज मडराक, संवाददाता। थाना मडराक पुलिस ने पशु क्रूरता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी से बुरी तरह ठूंस-ठूंस कर ले जाई जा रही 7 भैंसों को मुक्त कराया। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे के मुताबिक, पुलिस को शाहपुर मडराक के पास दो गाड़ियों में टक्कर होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो वहां मौजूद एक मैक्स पिकअप गाड़ी की तलाशी ली गई।

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गाड़ी के भीतर भूसे की तरह 7 भैंसें बेहद दर्दनाक स्थिति में भरी हुई थीं।पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को कब्जे में ले लिया। मौके से आरोपी चालक हाशिम (पुत्र वकील, निवासी कस्बा व थाना शमशाबाद, जनपद आगरा) को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। सभी मुक्त कराई गई 7 भैंसों को सुरक्षित एक जिम्मेदार व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया गया है।

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