अनिल विज का कांग्रेस पर तंज- कुमारी शैलजा नहीं हुईं बर्दाश्त... और नारा है- लड़की हूं लड़ सकती हूं

विज ने ट्वीट में कहा, "लड़की हूं, लड़ सकती हूं '' का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी सैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेरुखी के साथ उनको उनके पद से हटा दिया गया।"

इस खबर को सुनें