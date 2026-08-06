Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विकास भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल सिंह का निधन,क्षेत्र में शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

फोटो नं. 5 अनिल सिंह। फाईल फोटो। फोटो नं. 5 अनिल सिंह। फाईल फोटो।फोटो नं. 5 अनिल सिंह। फाईल फोटो।फोटो नं. 5 अनिल सिंह। फाईल फोटो।फोटो नं. 5 अनिल सिंह।

विकास भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल सिंह का निधन,क्षेत्र में शोक

विशुनपुर प्रतिनिधि। विकास भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल सिंह का रांची रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे वर्ष 1986 से विकास भारती से जुड़े थे और करीब 40 वर्षों तक संस्था के सामाजिक व विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन की सूचना मिलते ही विशुनपुर प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई।अनिल सिंह के निधन पर पद्मश्री अशोक भगत, विकास भारती के संयुक्त सचिव महेंद्र भगत, पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव, भिखारी भगत सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। शोक संदेश में उन्हें समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा गया कि उनके निधन से सामाजिक क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है।

सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।संवेदना व्यक्त करने वालों में गोपाल साहू, केदार साहू, बच्चन चौरसिया, राजू गुप्ता, गुलाब साहू, संजय राज, राजेश गुप्ता, सुदेश साहू सहित अन्य लोग शामिल हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।