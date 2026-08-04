एनसीआर में अनिल कुमार द्विवेदी को मिली दोहरी जिम्मेदारी
उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अनिल कुमार द्विवेदी को एक अगस्त 2026 से प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह यांत्रिक विभाग के साथ-साथ संरक्षा विभाग का भी प्रभार संभालेंगे। द्विवेदी का रेलवे में महत्वपूर्ण अनुभव है, जिसमें उन्होंने कई उच्च पदों पर कार्य किया है।
उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अनिल कुमार द्विवेदी को एक अगस्त 2026 से प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब वह यांत्रिक विभाग के साथ संरक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा के 1992 बैच के अधिकारी द्विवेदी ने पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वह प्रयागराज में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर भी रह चुके हैं और कुम्भ 2019 के सफल संचालन में अहम भूमिका निभाई थी।
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