अनिल देशमुख मामला: CBI ही करेगी जांच, महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

24 अप्रैल 2021 को सीबीआई ने देशमुख और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और IPC की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुरुआती जांच के आदेश दिए थे।

लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Nisarg Dixit Fri, 01 Apr 2022 12:31 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.