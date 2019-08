AAP छोड़ BJP में शामिल हुए विधायक अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सेहरावत को स्पीकर ने अयोग्य घोषित किया

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दलबदल के आधार पर विधायक अनिल बाजपेयी (वाजपेयी) और देवेंद्र सेहरावत को अयोग्य करार दिया है। वे इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

बता दें कि साल 2018 के सितंबर में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक देवेंद्र सेहरावत को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। सेहरावत ने पंजाब में पार्टी के लोगों पर टिकट के लिए महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाया था।

