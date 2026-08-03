दुष्कर्म के आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर किया जाम

सरायरंजन निसं मुसरीघरारी चौराहा को आक्रोशित लोगों ने सोमवार की दोपहर जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने चौक जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने चौराहा पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह जाम करीब एक घंटे तक रहा। लोगों के द्वारा जाम के बाद प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई में देरी हो रही है, जिससे लोगों का पुलिस पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है।