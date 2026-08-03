दुष्कर्म के आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर किया जाम
सरायरंजन निसं मुसरीघरारी चौराहा पर लोगों ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने पर जाम समाप्त किया।
सरायरंजन निसं मुसरीघरारी चौराहा को आक्रोशित लोगों ने सोमवार की दोपहर जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने चौक जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने चौराहा पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह जाम करीब एक घंटे तक रहा। लोगों के द्वारा जाम के बाद प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई में देरी हो रही है, जिससे लोगों का पुलिस पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है।
प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सड़क पर टायर जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। बाद में मुसरीघरारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की दिशा में ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने जाम समाप्त कर दिया और आवागमन सामान्य हो सका।
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