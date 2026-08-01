नौ माह से मानदेय लंबित, पीएम आवास योजना कर्मियों में नाराजगी
जलालगढ़ प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय सात से नौ माह से लंबित है। यह समस्या उनके आर्थिक संकट और मानसिक तनाव का कारण बन रही है। उन्होंने राज्य सरकार से शीघ्र भुगतान और भविष्य में समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जलालगढ़ प्रखंड में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों, लेखापालों, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों एवं कार्यालय सहायकों का सात से नौ माह से मानदेय लंबित है। भुगतान नहीं होने से कर्मियों में नाराजगी है और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि वे सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन कई महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। राशन, मकान किराया, बिजली बिल, दवा और बच्चों की पढ़ाई जैसे आवश्यक खर्च प्रभावित हो रहे हैं।
कई कर्मियों को दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेने तक की नौबत आ गई है। कर्मियों के अनुसार, लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण मानसिक तनाव बढ़ रहा है और उनके कार्य करने के उत्साह पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों से जुड़ा विषय भी है। कर्मियों ने राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग से सात से नौ माह से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। साथ ही भुगतान में हो रही देरी के कारणों को स्पष्ट करने तथा भविष्य में समय पर मानदेय भुगतान की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी अपील की है।
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