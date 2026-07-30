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धूमिल की खंडित मूर्ति पर साहित्य जगत में रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में जनकवि सुदामा पांडेय 'धूमिल' की मूर्ति के तोड़फोड़ को लेकर साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह ने मूर्ति स्थल की जांच की। पुलिस ने अपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। साहित्यकारों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मूर्ति की मरम्मत की मांग की।

धूमिल की खंडित मूर्ति पर साहित्य जगत में रोष

वाराणसी, हिन्दुस्तान संवाद। जनकवि सुदामा पांडेय ‘धूमिल’ की खंडित मूर्ति को लेकर साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कोरौता गांव में धूमिल स्मृति द्वार पर जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह के नेतृत्व में साहित्यकारों ने मूर्ति स्थल का निरीक्षण किया। सुनील सिंह ने बताया कि उनकी तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी ने घटना में शामिल अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। साहित्यकारों ने कहा कि धूमिल की मूर्ति के साथ की गई तोड़फोड़ साहित्य और सांस्कृतिक विरासत का अपमान है।

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उन्होंने प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा मूर्ति की जल्द पुनर्स्थापना कराने की मांग की। इस दौरान कहानीकार संतोष कुमार सिंह, जनवादी लेखक संघ के डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, साहित्यकार डॉ. रामसुधार सिंह, प्रगतिशील लेखक संघ के संजय श्रीवास्तव तथा रामजी सिंह यादव भी मौजूद रहे।

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