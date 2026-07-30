धूमिल की खंडित मूर्ति पर साहित्य जगत में रोष
वाराणसी में जनकवि सुदामा पांडेय 'धूमिल' की मूर्ति के तोड़फोड़ को लेकर साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह ने मूर्ति स्थल की जांच की। पुलिस ने अपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। साहित्यकारों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मूर्ति की मरम्मत की मांग की।
वाराणसी, हिन्दुस्तान संवाद। जनकवि सुदामा पांडेय ‘धूमिल’ की खंडित मूर्ति को लेकर साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कोरौता गांव में धूमिल स्मृति द्वार पर जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह के नेतृत्व में साहित्यकारों ने मूर्ति स्थल का निरीक्षण किया। सुनील सिंह ने बताया कि उनकी तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी ने घटना में शामिल अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। साहित्यकारों ने कहा कि धूमिल की मूर्ति के साथ की गई तोड़फोड़ साहित्य और सांस्कृतिक विरासत का अपमान है।
उन्होंने प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा मूर्ति की जल्द पुनर्स्थापना कराने की मांग की। इस दौरान कहानीकार संतोष कुमार सिंह, जनवादी लेखक संघ के डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, साहित्यकार डॉ. रामसुधार सिंह, प्रगतिशील लेखक संघ के संजय श्रीवास्तव तथा रामजी सिंह यादव भी मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें