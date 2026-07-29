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जेल में बंद युवक की मौत पर भड़का आक्रोश, एनएच-39 दो घंटे जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी जाहिद पंवरिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कुडू-रांची मुख्य मार्ग एनएच-39 को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। मृतक के परिजन उचित मुआवजे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

जेल में बंद युवक की मौत पर भड़का आक्रोश, एनएच-39 दो घंटे जाम

कुडू, प्रतिनिधि। लोहरदगा मंडल कारा लोहरदगा में बंद विचाराधीन कैदी कुडू थाना क्षेत्र के पंडरा गांव निवासी हजरत पवरिया के 25 वर्षीय पुत्र जाहिद पवरिया उर्फ रिंकू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद बुधवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार की सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने कुडू-रांची मुख्य मार्ग एनएच-39 स्थित बरवाटोली चौक को जाम कर दिया, जिससे लगभग दो घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।जाम की सूचना मिलते ही लोहरदगा एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी अजित कुमार, कुडू सीओ संतोष उरांव सहित बड़ी संख्या में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:विचाराधीन कैदी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग

अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोग अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष मोजम्मिल अंसारी, आजसू के केंद्रीय सचिव लाल गुड्डू शाहदेव ग्रामीणों से बातचीत कर माहौल शांत कराने का प्रयास करते दिखे। इधर जेल प्रशासन के अनुसार, जाहिद पंवरिया को सुबह नमाज के लिए जगाने पर वह अचेत मिला। उसे तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लोहरदगा मंडल कारा के जेलर मो सोनू ने बताया कि जेल प्रशासन की प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जाहिद पंवरिया मंगलवार रात भोजन कर सोया था। मामले की नियमानुसार जांच कराई जा रही है।

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