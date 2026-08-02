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छह माह से मानदेय नहीं मिलने पर फूटा सेविका- सहायिकाओं का गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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सहायिकाओं ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिलने वाला पोषाहार पिछले दो माह से है लंबित, प्रखंड के बेलसार सूर्य मंदिर परिसर में रविवार को आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की...

छह माह से मानदेय नहीं मिलने पर फूटा सेविका- सहायिकाओं का गुस्सा

सहायिकाओं ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिलने वाला पोषाहार पिछले दो माह से है लंबित जीविका के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराए गए ड्रेस की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है मेहंदिया निज संवाददाता । प्रखंड के बेलसार सूर्य मंदिर परिसर में रविवार को आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता

बैठक की अध्यक्षता सेविका मीना कुमारी ने की। बैठक में बड़ी संख्या में सेविका एवं सहायिकाओं ने भाग लेकर अपनी लंबित समस्याओं पर चर्चा की और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग उठाई। बैठक में सेविका- सहायिकाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिलने वाला पोषाहार पिछले दो माह से लंबित है। इसके बावजूद विभाग की ओर से एफआरएस की प्रक्रिया पूरी कराने का दबाव बनाया जा रहा है।

मानदेय का भुगतान

वहीं मानदेय का भुगतान पिछले छह माह से नहीं हुआ है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। सेविकाओं ने आरोप लगाया कि जीविका के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे ड्रेस की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है तथा कई बच्चों को सही आकार के कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं। इसका जवाब अभिभावकों को उन्हें ही देना पड़ता है।

सरकार से मांग

उन्होंने कहा कि गृह भ्रमण, अन्नप्राशन, गोदभराई, सर्वे, पोषण ट्रैकिंग सहित कई अतिरिक्त कार्य कराए जाते हैं, लेकिन मोबाइल रिचार्ज एवं अन्य खर्च के लिए कोई अलग राशि नहीं मिलती। संरक्षक नलिन शर्मा ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यरत सेविका- सहायिकाओं की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। समय पर पोषाहार और मानदेय नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। बैठक को संघर्ष समिति के संरक्षक नलिन शर्मा, वेंकटेश द्विवेदी, कमलेश कुमार, संजीव कुमार समेत अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। सभी ने सेविका-सहायिकाओं की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से लंबित भुगतान अविलंब करने, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, मोबाइल रिचार्ज एवं अन्य कार्यों के लिए अलग भत्ता देने की मांग की।

संघर्ष समिति की चेतावनी

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जल्द ही दो माह का लंबित पोषाहार, छह माह का बकाया मानदेय तथा अन्य लंबित मांगों का समाधान नहीं किया गया तो संघर्ष समिति चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। बैठक में बड़ी संख्या में सेविका-सहायिकाएं उपस्थित रहीं। फोटो- 02 अगस्त अरवल- 09 कैप्शन- अरवल के बेलसार मंदिर में रविवार को आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में उपस्थित महिलाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सेविकाओं की बैठक में कौन-कौन सी समस्याएँ उठाई गईं?
सेविकाओं ने पोषाहार की लंबित आपूर्ति, मानदेय का भुगतान न होना, और बच्चों के कपड़ों की गुणवत्ता पर समस्याएँ उठाईं।
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