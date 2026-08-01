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पोषण ट्रैकर शत-प्रतिशत अपडेट करने का दिया निर्देश

By Hindustan | Bureau
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पोषण ट्रैकर शत-प्रतिशत अपडेट करने का दिया निर्देश

हसनगंज, संवाद सूत्र प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा कक्ष में शनिवार को प्रखंड की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) कुमारी स्नेहलता ने की। बैठक में प्रखंड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविकाएं उपस्थित रहीं। सीडीपीओ ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सेविकाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र का नियमित एवं समय पर संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को सरकार की सभी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। सीडीपीओ कुमारी स्नेह लता ने पोषण ट्रैकर के नियमित एवं शत-प्रतिशत अद्यतन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी लाभार्थियों की जानकारी समय पर पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार इसी माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की नियमित निगरानी करती है। इसलिए इसकी सही एवं समयबद्ध प्रविष्टि आवश्यक है। उन्होंने सेविकाओं को निर्देश दिया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर खुलें तथा बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। केंद्रों पर आने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा बच्चों की साफ-सफाई, नियमित स्वास्थ्य जांच, वजन एवं ऊंचाई मापन सहित सभी गतिविधियों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। बैठक में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की देखभाल पर भी विशेष चर्चा हुई। सीडीपीओ ने कहा कि उन्हें संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण तथा पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए। बैठक के अंत में सेविकाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा विभागीय निर्देशों का पूर्णतः पालन करने का निर्देश दिया गया।

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