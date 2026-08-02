बीएलओ ने फंदा लगाकर दी जान, एसआईआर के दबाव का आरोप
कांडा थाना क्षेत्र के बांसतोली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमला देवी ने आत्महत्या कर ली। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि एसआईआर के कार्य के दबाव के कारण उनकी पत्नी मानसिक तनाव में थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के कारण पूरे गांव में शोक की लहर है।
देवेंद्र पांडे, कांडा। कांडा थाना क्षेत्र के बांसतोली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने घर के पास एक पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतका के पति ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के कार्य के दबाव को घटना का कारण बताया है। पुलिस के अनुसार बांसतोली निवासी 47 वर्षीय कमला देवी पत्नी पूरन राम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के साथ बीएलओ की जिम्मेदारी भी निभा रही थीं। रविवार सुबह वह रोज की तरह उठीं और पति के साथ चाय पी।
इसके बाद करीब साढ़े पांच बजे उनके पति गाय का दूध दुहने के लिए गोशाला चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर पत्नी घर में नहीं मिली। तलाश करने पर उनका शव घर के पास खेत में एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पंचायतनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।मृतका के पति पूरन राम ने आरोप लगाया कि इन दिनों एसआईआर का कार्य चलने के कारण उनकी पत्नी पर काम का अत्यधिक दबाव था। उन्होंने बताया कि लगातार फोन आने से वह मानसिक तनाव में थीं और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतका अपने पीछे पति, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गई हैं। उनकी पुत्री एमएससी और पुत्र बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।
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