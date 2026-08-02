Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीएलओ ने फंदा लगाकर दी जान, एसआईआर के दबाव का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

कांडा थाना क्षेत्र के बांसतोली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमला देवी ने आत्महत्या कर ली। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि एसआईआर के कार्य के दबाव के कारण उनकी पत्नी मानसिक तनाव में थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के कारण पूरे गांव में शोक की लहर है।

बीएलओ ने फंदा लगाकर दी जान, एसआईआर के दबाव का आरोप

देवेंद्र पांडे, कांडा। कांडा थाना क्षेत्र के बांसतोली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने घर के पास एक पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतका के पति ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के कार्य के दबाव को घटना का कारण बताया है। पुलिस के अनुसार बांसतोली निवासी 47 वर्षीय कमला देवी पत्नी पूरन राम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के साथ बीएलओ की जिम्मेदारी भी निभा रही थीं। रविवार सुबह वह रोज की तरह उठीं और पति के साथ चाय पी।

इसके बाद करीब साढ़े पांच बजे उनके पति गाय का दूध दुहने के लिए गोशाला चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर पत्नी घर में नहीं मिली। तलाश करने पर उनका शव घर के पास खेत में एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पंचायतनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।मृतका के पति पूरन राम ने आरोप लगाया कि इन दिनों एसआईआर का कार्य चलने के कारण उनकी पत्नी पर काम का अत्यधिक दबाव था। उन्होंने बताया कि लगातार फोन आने से वह मानसिक तनाव में थीं और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतका अपने पीछे पति, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गई हैं। उनकी पुत्री एमएससी और पुत्र बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News Suicide
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।