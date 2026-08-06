अंगद किशोर को चुने गए शासी निकाय के सचिव
हुसैनाबाद के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में झारखंड अधिविद्य परिषद् के निर्देशानुसार पुनर्गठित शासी निकाय की बैठक हुई। इस बैठक में अंगद किशोर को सर्वसम्मति से शासी निकाय का सचिव चुना गया। विधायक संजय कुमार सिंह ने नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन किया, जो विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति में सहायक होगा।
हुसैनाबाद। शहर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में झारखंड अधिविद्य परिषद् के निर्देशानुसार पुनर्गठित शासी निकाय की बैठक में परिषद प्रतिनिधि सदस्य अंगद किशोर को सर्वसम्मति से शासी निकाय का सचिव चुना गया। विधायक एवं शासी निकाय अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सचिव बनने के बाद अंगद किशोर ने महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल, अनुशासन और विकास कार्यों को बेहतर बनाने के लिए सभी के सहयोग से कार्य करने की बात कही। विधायक ने महाविद्यालय के नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन किया और कहा कि यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में प्राचार्य अरविंद कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू, शिक्षाविद् अशोक कश्यप, शिक्षक प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे।
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