हीमोग्लोबिन मीटर जांच को मास्टर ट्रेनर तैयार

सीतामढ़ी। एनीमिया मुक्त भारत अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को सिविल सर्जन डॉ. रविंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिले के सभी प्रखंडों से दो-दो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) तथा एक-एक स्टाफ नर्स को हीमोग्लोबिन मीटर के माध्यम से जांच करने का प्रशिक्षण (टीओटी) दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी अब अपने-अपने प्रखंडों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। वे अन्य सीएचओ, एएनएम और स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित करेंगे। जिससे पूरे जिले में हीमोग्लोबिन जांच की एक समान, सटीक और गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था विकसित हो सकेगी। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 840 हीमोग्लोबिन मीटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों की जांच पहले की तुलना में अधिक तेज, सरल और सटीक तरीके से की जा सकेगी। इससे एनीमिया के मामलों की समय पर पहचान कर उचित उपचार और परामर्श उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।सिविल सर्जन डॉ. रविंद्र कुमार यादव ने कहा कि एनीमिया महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। इसलिए इसकी समय पर पहचान और उपचार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों और आधुनिक जांच उपकरणों की मदद से एनीमिया मुक्त भारत अभियान को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों से प्रशिक्षण का प्रभावी उपयोग करने तथा जिले को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा पहुंच सकेगी और एनीमिया नियंत्रण अभियान को नई गति मिलेगी।