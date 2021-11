आंध्र प्रदेश में नहीं होंगी तीन राजधानियां, विरोध के बाद जगन सरकार ने कानून वापस लेना का ऐलान किया

श्रीनिवास राव अपरासू हिन्दुस्तान टाइम्स,अमरावती Priyanka Mon, 22 Nov 2021 02:27 PM

Your browser does not support the audio element.