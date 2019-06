चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी, खाली करें मौजूदा सरकारी आवास

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को मौजूदा सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

इससे पहले आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने अपने पूर्ववर्ती एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में नदी के पास बनी एक सरकारी इमारत को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियमों का 'उल्लंघन कर इस इमारत का निर्माण किया गया और इसमें 'भ्रष्टाचार हुआ ।

Andhra Pradesh Capital Region Development Authority has served notice to Former CM, N Chandrababu Naidu to vacate his current official residence. pic.twitter.com/E8KmJA3AqQ