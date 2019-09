आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में डूबी नाव, 5 की मौत; 33 लोग लापता

आंध्र प्रदेश में देवीपटनम के नजदीक गोदावरी नदी में रविवार की दोपहर एक नाव के डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई। इसमें क्रू मेंबर समेत कुल 62 लोग सवार थे। ईस्ट गोदावरी के एसपी अदनान नईम ने कहा कि इस घटना के बाद 30 लोग अभी भी लापता है 24 लोगों को बचा लिया गया है।

राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्राधिकारियों के मुताबिक, मौके पर दो एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं, हर टीम में 30 सदस्य हैं। ज्यादातर लोग जो रॉयल वशिष्ट पर सवार थे वे सभी पर्यटक थे जो पापीकोंडलु जा रहे थे। यह राजामुंदरी के नजदीक का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है।

Andhra Pradesh: Tourist boat capsizes in Godavari river in Devipatnam, East Godavari district. 61 people were on-board at the time of incident, no casualties reported so far. Two National Disaster Response Force (NDRF) teams of 30 members each, sent for rescue operations.