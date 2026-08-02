चलते-चलते::अमेजन के जंगलों में मिलीं ढाई हजार साल पुरानी आकृतियां
वैज्ञानिकों ने खोजे सैकड़ों प्राचीन ढांचे न्यू यॉर्क, एजेंसी। पुरातत्वविदों ने दक्षिण-पश्चिमी अमेजन के
वैज्ञानिकों ने खोजे सैकड़ों प्राचीन ढांचे न्यू यॉर्क, एजेंसी। पुरातत्वविदों ने दक्षिण-पश्चिमी अमेजन के घने वर्षावनों के नीचे सैकड़ों विशाल और प्राचीन भू-आकृतियों की खोज की है।
प्राचीन सामाजिक विकास के प्रमाण
मिट्टी में उकेरी गई ये ज्यामितीय आकृतियां करीब 2500 साल पुरानी हैं और इस बात का सबूत हैं कि यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आने से सदियों पहले भी यहां विकसित समाज मौजूद था।
भू-आकृतियों की खोज
नेचर में प्रकाशित इस शोध के अनुसार, ब्राजील, बोलीविया और पेरू की सीमा के पास लगभग 400 से अधिक नई भू-आकृतियां पाई गई हैं। इनमें गोल, वर्गाकार और अन्य ज्यामितीय आकृतियों वाले विशाल ढांचे शामिल हैं, जिनमें से कई आपस में सड़कों से जुड़े हुए हैं।
लेजर स्कैनिंग तकनीक का उपयोग
घने जंगलों के कारण इन आकृतियों को नंगी आंखों से देखना असंभव था। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 'लिडार'नामक आधुनिक लेजर-स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जो पेड़-पौधों के पार देखकर जमीन के आकार को मैप कर सकती है। ये आकृतियां 600 ईसा पूर्व से 850 ईस्वी के बीच की हैं।
अधिकांश संरचनाएं लगभग 7 एकड़ में फैली हैं, जिनमें 30 फीट चौड़ी और 15 फीट गहरी खाइयां हैं। सबसे बड़ा जियोग्लिफ 120 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
एक्सेटर विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद जोस इरियार्टे ने इस अध्ययन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह खोज साबित करती है कि प्राचीन निवासियों ने अमेजन के भूगोल को व्यापक रूप से रूपांतरित किया था।
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