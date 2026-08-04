तेतरावां से चोरी हुईं प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी को चले अभियान
बिहार के तेतरावां गांव स्थित मंदिर से चोरी हुई भगवान बुद्ध, विष्णु और सूर्य की प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी हेतु पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष डॉ. शिव कुमार मिश्र ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सुरक्षा की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण सांस्कृतिक विरासत के नुकसान पर चिंता जताई।
तेतरावां से चोरी हुईं प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी को चले अभियान पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष ने डीएम व एसपी को सौंपा ज्ञापन पालकालीन भगवान बुद्ध, विष्णु व सूर्य प्रतिमाओं के असुरक्षा पर जताई चिंता पुरातात्विक धरोहर की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की अपील बिहारशरीफ, निज संवाददाता।
चोरी का खतरा
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