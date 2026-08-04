Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तेतरावां से चोरी हुईं प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी को चले अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

बिहार के तेतरावां गांव स्थित मंदिर से चोरी हुई भगवान बुद्ध, विष्णु और सूर्य की प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी हेतु पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष डॉ. शिव कुमार मिश्र ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सुरक्षा की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण सांस्कृतिक विरासत के नुकसान पर चिंता जताई।

तेतरावां से चोरी हुईं प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी को चले अभियान

तेतरावां से चोरी हुईं प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी को चले अभियान पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष ने डीएम व एसपी को सौंपा ज्ञापन पालकालीन भगवान बुद्ध, विष्णु व सूर्य प्रतिमाओं के असुरक्षा पर जताई चिंता पुरातात्विक धरोहर की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की अपील बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: सवा करोड़ की डकैती में पुलिस के हाथ खाली

चोरी का खतरा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या प्राचीन मूर्तियां तेतरावां मंदिर से चोरी हुईं हैं?
हाँ, तेतरावां गांव स्थित मंदिर से भगवान बुद्ध, विष्णु एवं सूर्य की प्राचीन प्रतिमाएं चोरी हुई हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Biharsharif News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।