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श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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तुपकाडीह स्थित बाबा महादेववर नाथ का प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है। सावन में भक्त दामोदर नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह स्थान विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है, और स्थानीय मान्यता के अनुसार शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था।

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र

बोकारो प्रतिनिधि। तुपकाडीह स्थित बाबा महादेववर नाथ का प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र के श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र है। सावन में यहां जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। 1984 से श्रद्धालु भंडारदह स्थित दामोदर नदी से जल लाकर बाबा का अभिषेक करते आ रहे हैं। विवाह, मुंडन, जनेऊ व रुद्राभिषेक जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। जरीडीह प्रखंड तांतरी पंचायत के मुखिया गिरिन्द्र मिश्रा ने बताया कि स्थानीय मान्यता के अनुसार शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। वर्षों पहले एक चरवाहा पत्थर पर टंगली घिस रहा था, तभी उसमें से दूध जैसी धारा निकलने लगी।

इसके बाद लोगों ने वहां पूजा शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1942 में पिता भुनेश्वर मिश्रा के गंभीर रूप से घायल होने पर दादा बुटू नायक ने इसी स्थान पर मन्नत मांगी थी। पुत्र के स्वस्थ होने पर उन्होंने 1948 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से यह मंदिर क्षेत्र का सिद्धपीठ माना जाता है।

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