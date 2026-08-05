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गंगा मैदान की मानव सभ्यता के रहस्य से उठेगा पर्दा...

By Abhishek Tripathi
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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बीएचयू के कला संकाय और जंतु विज्ञान विभाग ने छह हजार साल पुरानी मानव सभ्यता के अध्ययन के लिए शोध प्रारंभ किया है। राजघाट के उत्खनन से प्राप्त छह फीट लंबे मानव कंकाल के नमूने लिए गए हैं। आनुवांशिक अध्ययन से सभ्यता के बारे में नई जानकारियाँ मिलने की उम्मीद जताई गई है।

गंगा मैदान की मानव सभ्यता के रहस्य से उठेगा पर्दा...

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू गंगा के मैदानी क्षेत्रों में छह हजार साल पुरानी मानव सभ्यता के रहस्य से पर्दा उठाएगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतरविषयी अध्ययन के अंतर्गत कला संकाय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञान लैब ने कदम बढ़ाया है। प्राचीन इतिहास विभाग में रखे छह फीट लंबे मानव कंकाल के अवशेष से वैज्ञानिकों ने सैंपल जुटाए हैं। इनके आनुवांशिक अध्ययन से मैदानी सभ्यता के बारे में कई जानकारियां मिलने की आशा जगी है। छह फीट लंबा पूर्ण मानव कंकाल काशी के उत्तर-पूर्वी छोर पर गंगा और वरुणा के संगम के निकट राजघाट के उत्खनन के दौरान मिला था।

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1940 में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के दौरान इस उत्खनन साइट की खोज हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और बीएचयू की ओर से 1957 से 1969 के बीच प्रो. एके नारायण और टीएन रॉय के नेतृत्व में हुए उत्खनन में आवासीय संरचनाएं, टेराकोटा कलाकृतियां, मुहरें और अन्य पुरावशेष मिले थे। इसी दौरान छह फीट का एक संपूर्ण मानव कंकाल भी मिला, जो प्राचीन इतिहास विभाग में सुरक्षित रखा गया है। मौजूदा विभागाध्यक्ष प्रो. एमपी अहिरवार की पहल पर 69 साल बाद मंगलवार को जीन वैज्ञानिक प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे के साथ डॉ. प्रज्ज्वल प्रताप सिंह और ज्ञान लैब के शोधकर्ता शैलेश देसाई ने कंकाल से नमूने एकत्र किए।

Abhishek Tripathi

लेखक के बारे में

Abhishek Tripathi

शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।


विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग

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