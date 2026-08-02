जनक के भाई कुशध्वज की तपोस्थली रहा है बाबा आनंद भैरव मंदिर
औराई में स्थित बाबा आनंद भैरव मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है, जो राजा जनक के भाई कुशध्वज का तप स्थल है। मंदिर के चारों ओर पांच पोखर हैं जिनका महत्व अलग है। सावन में श्रद्धालु यहां जलार्पण करने के लिए दूर-दूर से आते हैं, खासकर नेपाल से।
औराई स्थित बाबा आनंद भैरव का इतिहास 5000 साल पुराना है। राजा जनक के भाई कुशध्वज का तप स्थल रहा है। इस स्थान को कुशध्वज धाम भी कहते हैं। यहां शिव के भैरव रूप की पूजा होती है। पेश है हमारे प्रतिनिधि शैलेंद्र की रिपोर्ट : ----औराई-सैदपुर मुख्य सड़क किनारे स्थित बाबा आनंद भैरव मंदिर के चारों तरफ पांच पोखर है, इनमें जलधारी पोखर, गंगासागर पोखर, शिवसागर पोखर, पुरंदाहा पोखर व नोनही पोखर शामिल हैं। सभी पोखर का अलग-अलग महत्व है। मंदिर समिति के लंबे समय से अध्यक्ष रहे दिवाकर ठाकुर पंडा ने बताया कि रामायण काल से मंदिर का इतिहास जुड़ा है।
बताते हैं कि महाराज कुशध्वज ने स्वयं मंदिर का निर्माण कराया था, वैसे तो रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु बाबा पर जलार्पण करते हैं, लेकिन सावन की सोमवारी पर जिले के अलावा नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसी मान्यता है कि क्षेत्र के लोग बैद्यनाथ धाम में बाबा का जलाभिषेक करने के बाद बाबा आनंद भैरव पर जलार्पण कर घर जाते हैं। सावन की सोमवारी पर नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर जिले और आसपास के लोग बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं। सावन में कटौझा स्थित बागमती नदी से जल लेकर बाबा आनंद भैरव पर जलाभिषेक करते हैं।
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