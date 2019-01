इस दंपति को आनंद महिंद्रा ने बताया सबसे अमीर, चाय बेचकर घूम चुका है दुनिया के 20 देश

महाराष्ट्र का एक 70 वर्षीय दंपति इस उम्र में दुनिया घूमने का अपना शौक पूरा कर रहा है। इस कपल के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर छाए हुए हैं। देशभर के लोग कोच्चि में चाय की दुकान चलाने वाले इस दंपति विजयन और मोहना के फैन बन चुके हैं। हाल ही में इनके फैन की लंबी लिस्ट में उद्योगपति आनंद महिंद्रा का नाम भी जुड़ गया है।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने हाल ही में इस कपल का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लोगों से इस दंपति को गिफ्ट देने के आइडिया के बारे में पूछा था। उनके इस विचार पर ट्विटर यूजर्स ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी ही, बायोकॉन इंडस्ट्री की अध्यक्ष किरन मजूमदार शॉ ने भी आनंद महिंद्रा की सोच से इत्तेफाक जताया।

गुरुवार को पोस्ट किए अपने ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने लिखा, यह दंपति बेशक फोर्ब्स रिच लिस्ट का हिस्सा नहीं है। मगर मेरे विचार से यह देश के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। इनकी पूंजि जीवन के प्रति इनकी सोच है। उन्होंने यह भी लिखा अब जब कभी वह कोच्चि जाएंगे, तो विजयन और मोहना से जरूर मिलेंगे।

They may not figure in the Forbes Rich list but in my view, they are amongst the richest people in our country.Their wealth is their attitude to life. The next time I’m in their town I am definitely dropping by for tea & a tour of their exhibits.. pic.twitter.com/PPePvwtRQs — anand mahindra (@anandmahindra) January 9, 2019

इस ट्वीट के साथ उन्होंने इस दंपति का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसे ट्रैवेल ब्लॉगर ड्रू बिंस्की ने यूट्यूब पर पोस्ट किया था। मोहना और विजयन की कोच्चि में श्री बालाजी नाम की चाय की दुकान है। इस दुकान से होने वाली आय और बैंक लोन की मदद से दोनों 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं।

आनंद ने एक और ट्वीट कर इस दंपति के लिए बेहतरीन गिफ्ट का सुझाव भी दिया। उन्होंने लिखा, अगर हम इनकी शादी की तारीख का पताकर इन्हें क्राउडसोर्सिंग से राशि इकट्ठा कर अगली यात्रा के लिए धन उपलब्ध करा दें, तो कैसा रहेगा?

Well what about us finding out the date of their wedding anniversary and crowdsourcing the funding for their next trip as an anniversary gift?? https://t.co/gZescVgjQk — anand mahindra (@anandmahindra) January 9, 2019

कई लोगों ने उनके इस आइडिया पर सहमति जताई, जिसमें किरन मजूमदार शॉ भी शामिल थीं।

Such a heart warming video that makes us realise what happiness n purposeful living is all about Yes @anandmahindra how delightful to gift them a ticket for their next holiday on their wedding anniversary. https://t.co/kBBpkucSUR — Kiran Mazumdar Shaw (@kiranshaw) January 10, 2019

एक अन्य यूजर ने लिखा, इनकी मदद करने के लिए की जाने वाली किसी भी पहल में हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हूं। चाहे उनका सपना पूरा करने में सहायता हो या किसी अन्य तरह से। दूसरे यूजर ने लिखा ट्रैवेल के लिए उनका जो जज्बा है, मैं उसका मुरीद हो गया हूं। उनके लिए सबसे पहले योगदान करने वालों में मुझे भी शामिल समझें।

Do you think such a principled couple would accept crowdfunding ? — Dinesh Joshi. (@dineshjoshi70) January 9, 2019

कुछ लोगों ने कहा किया विजयन और मोहना उनका तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर आनंद महिंद्रा ने लिखा, हम उन्हें बताएंगे कि यह उनकी उस सीख के लिए है, जो उन्होंने जीवन के उपहार के बारे में हम सबको दी है।