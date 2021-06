आज बीजेपी जॉइन करेगी बड़ी हस्ती, इन कांग्रेस नेताओं पर लग रहे हैं कयास

लंबे समय से अंदरूनी कलह झेल रही कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता अनिल बलूनी ने बुधवार को ट्वीट किया कि आज कोई बड़ी हस्ती बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी जॉइन करने वाली है। इसके बाद से ही कयासबाजी शुरू हो गई है कि कांग्रेस का ही कोई बड़ा विकेट गिरने वाला है। फिलहाल कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी आलाकमान से नाराज हैं। हालांकि, कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम सबसे ऊपर हैं।

An Eminent personality will join BJP today (Wednesday) 09 June, 1 PM at BJP HQ, 6A DDU Marg, New Delhi