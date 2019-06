हरियाणा के महेन्द्रगढ़ में सास को बेहरमी से पीटती बहू का वीडियो वायरल, खट्टर ने कही ये बात

हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आंगन में चारपाई पर लेटी सास के पीटने का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। वीडियो में यह देखा जा सकता है कि सास को बेहरमी के साथ बहू पिटाई कर रही है।

यह घटना महेन्द्रगढ़ के निवाज नगर गांव की है। इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित की पोती ने की है। पुलिस ने इस घटना के बारे में कहा- “हम उसके मेडिकल जांच करा रहे हैं, उसके बाद हम उसे वहां पर लेकर जाएंगे जहां पर वे जाना चाहती हैं।”

Haryana: An elderly woman was beaten by her daughter-in-law in Niwaz Nagar village, Mahendragarh&incident was recorded by the grand daughter of victim which went viral.Police says,"We are taking her for medical examination after that we'll take her wherever she wants to go" (7/6) pic.twitter.com/o6NK48AmxI — ANI (@ANI) June 8, 2019

उधर, इस पूरे घटना का वीडियो एक शख्स ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टैग कर भेजा। जिसके बाद खट्टर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि यह दुखद और निंदनीय है। एक सभ्य समाज में इस तरह का व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

A case has been registered and the accused has been arrested. https://t.co/WQ1mPLyb9W — Manohar Lal (@mlkhattar) June 8, 2019

एक शख्स ने मनोहर लाल खट्टर को वीडियो टैग करते हुए लिखा था कि यह घटना महेन्द्रगढ़ जिले के नारनौल सब-डिविजन के निवाज नगर की है। इस वीडियो को पड़ोसी ने बनाया है। उसने इसे भेजते हुए मदद की मांग की थी।

This video clip is from Niwaj Nagar village in the subdivision Narnaul of the Mahendragarh District in Haryana filmed by neighbours.This old woman is a proud Ex member of INA and get Rs 30000/- Govt pension who is regularly beaten by her Daughter in law.

जाहिर है इस तरह की घटना सामने आने के बाद एक बार फिर से समाज में बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को दिखाता है। ऐसे में जरुरत है ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर कठोर कदम उठाने की।

