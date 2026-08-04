तिगरी गंगा मेले की भव्यता पर खर्च होंगे 7.20 करोड़
अमरोहा में राजकीय तिगरी गंगा मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, और स्नान व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेला 20 नवंबर से शुरू होगा और मुख्य स्नान 24 नवंबर को होगा।
अमरोहा, संवाददाता। राजकीय तिगरी गंगा मेले की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मेले में सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य संग अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से होगी। मोबाइल नेटवर्क के लिए एक स्थायी व तीन अस्थायी मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।गौरतलब है कि मेला आयोजन आगामी 20 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के साथ शुरू होगा। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान रहेगा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बीते साल कार्तिक पूर्णिमा पर मेले में पहुंचे 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था।
इस बार संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले दिवंगत परिजनों की स्मृति में गंगा तट पर दीपदान करने वाले श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ रहती है। इस बार मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। एंबुलेंस, गोताखोर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पार्किंग प्रबंधन व अन्य मूलभूत सुविधाएं मेला क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएंगी। डीएम डॉ.नितिन गौड़ ने बताया कि सभी विभागों को समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है ताकि इस बार मेला पहले से अधिक व्यवस्थित व भव्य बनाया जा सके।
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