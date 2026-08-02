आईजीआरएस रैंकिंग में अमरोहा पुलिस ने छठी बार प्रदेश में प्रथम
अमरोहा पुलिस ने जुलाई 2026 में ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। एसपी लखन सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिले के 11 थानों ने भी प्रभावी शिकायत निस्तारण के लिए प्रदेश स्तर पर पहला स्थान पाया।
ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण में अमरोहा पुलिस ने एक बार फिर जुलाई 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छठी बार प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सफलता एसपी लखन सिंह यादव के कुशल निर्देशन के साथ ही आईजीआरएस शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों का नतीजा मानी जा रही है। शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कारण अमरोहा पुलिस लगातार प्रदेश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, जिले के 11 थानों ने भी प्रभावी शिकायत निस्तारण के आधार पर प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है।
उपलब्धि पर एसपी लखन सिंह यादव ने आईजीआरएस शाखा में तैनात प्रभारी उपनिरीक्षक कुमरेश त्यागी, आरक्षी सारुल चौहान, आरक्षी प्रशांत चौहान, आरक्षी प्रदीप चौधरी को बधाई दी। सभी पुलिसकर्मियों को भविष्य में भी इसी प्रकार समर्पित भाव से कार्य करते हुए आमजन को प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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