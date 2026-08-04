बृजघाट व तिगरी धाम पर आधुनिक जल सुरक्षा उपकरणों से बढ़ी सुरक्षा
अमरोहा पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बृजघाट और तिगरी धाम में आधुनिक जल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग शुरू किया है। इसमें डीप वाटर बैरिकेडिंग, थ्रो बैग और वाटर स्कूटर शामिल हैं। पुलिस और जल पुलिस की टीम निरंतर निगरानी कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
अमरोहा। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों एवं अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर अमरोहा पुलिस ने बृजघाट और तिगरी धाम में पहली बार आधुनिक जल सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया है।
सुरक्षा उपाय
एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, थ्रो बैग और वाटर स्कूटर जैसे अत्याधुनिक संसाधन तैनात किए गए हैं। गहरे पानी वाले क्षेत्रों में डीप वाटर बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, ताकि वे केवल सुरक्षित क्षेत्र में ही स्नान करें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी और जल पुलिस थ्रो बैग की मदद से सुरक्षित दूरी से तत्काल रेस्क्यू कर सकेंगे। वहीं नदी में तेज गश्त, निगरानी और बचाव कार्यों के लिए वाटर स्कूटर की व्यवस्था की गई है।
निगरानी टीम
घाटों पर पुलिस बल, जल पुलिस, गोताखोरों और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। इन इंतजाम का मकसद श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के निर्बाध आवागमन के लिए औषिता कट पर कैंची टाइप रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा वाहनों का सुचारु संचालन और आवश्यकतानुसार डायवर्जन कर जाम की स्थिति नहीं बनने दी जा रही है।
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