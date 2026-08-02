Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईजीआरएस रैंकिंग में अमरोहा पुलिस छठी बार प्रदेश में प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

अमरोहा पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल पर जुलाई 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए छठी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। एसपी लखन सिंह यादव के नेतृत्व में शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए पुलिस ने सराहनीय कार्य किया। 11 थानों ने भी प्रभावी निस्तारण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया।

आईजीआरएस रैंकिंग में अमरोहा पुलिस छठी बार प्रदेश में प्रथम

अमरोहा। ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में अमरोहा पुलिस ने एक बार फिर जुलाई 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए छठी बार प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सफलता एसपी लखन सिंह यादव के कुशल निर्देशन के साथ ही आईजीआरएस शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों का नतीजा मानी जा रही है। शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कारण अमरोहा पुलिस लगातार प्रदेश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, जिले के 11 थानों ने भी प्रभावी शिकायत निस्तारण के आधार पर प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है।

ये भी पढ़ें:आईजीआरएस में जोन, दोनों रेंज और नौ जिलों को पहली रैंक

उपलब्धि एसपी लखन सिंह यादव ने आईजीआरएस शाखा में तैनात प्रभारी उपनिरीक्षक कुमरेश त्यागी, आरक्षी सारुल चौहान, आरक्षी प्रशान्त चौहान तथा आरक्षी प्रदीप चौधरी को बधाई दी। सभी पुलिसकर्मियों को भविष्य में भी इसी प्रकार समर्पित भाव से कार्य करते हुए आमजन को प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:आईजीआरएस में देवीपाटन मंडल का डंका,लगातार पांचवें माह शीर्ष पर 94.55 फीसदी अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम
ये भी पढ़ें:आईजीआरएस में प्रदेश में लगातार 14 वीं बार जिला अव्वल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।