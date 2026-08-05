Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिगरी गंगा मेले की भव्यता पर खर्च होंगे 7.20 करोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

अमरोहा में राजकीय तिगरी गंगा मेले की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन ने 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। मेले में सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। 20 नवंबर से मेले का आयोजन शुरू होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के मौजूद होने की संभावना है।

तिगरी गंगा मेले की भव्यता पर खर्च होंगे 7.20 करोड़

अमरोहा, संवाददाता। राजकीय तिगरी गंगा मेले की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मेले में सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य संग अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से होगी। मोबाइल नेटवर्क के लिए एक स्थायी व तीन अस्थायी मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।गौरतलब है कि मेला आयोजन आगामी 20 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के साथ शुरू होगा। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान रहेगा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बीते साल कार्तिक पूर्णिमा पर मेले में पहुंचे 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था।

इस बार संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले दिवंगत परिजनों की स्मृति में गंगा तट पर दीपदान करने वाले श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ रहती है। इस बार मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। एंबुलेंस, गोताखोर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पार्किंग प्रबंधन व अन्य मूलभूत सुविधाएं मेला क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएंगी। डीएम डॉ.नितिन गौड़ ने बताया कि सभी विभागों को समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है ताकि इस बार मेला पहले से अधिक व्यवस्थित व भव्य बनाया जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।