मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्य) की रैंकिंग में अमरोहा को 41वां स्थान
अमरोहा जिले ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में पिछले महीने 67वें स्थान से सुधार करते हुए जुलाई 2026 की रिपोर्ट में 41वां स्थान हासिल किया है। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में उच्च अंक प्राप्त कर जिले ने ए ग्रेड हासिल किया। डीएम ने इसे विभागीय कर्मचारियों के प्रयासों का परिणाम बताया और टॉप-10 में शामिल होने का लक्ष्य रखा है।
अमरोहा। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्य) की रैंकिंग में जिला जून 2026 में 67वें स्थान पर था। अब एक महीने के भीतर ही इसमें सुधार करते हुए जिले ने जुलाई की आधिकारिक रिपोर्ट में 41वां स्थान हासिल किया है। विकास एवं राजस्व कार्यों की सम्मिलित (ओवरऑल) रैंकिंग में भी जिले ने की स्थिति मजबूत हुई है। जून 2026 की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रिपोर्ट में जिले को 8.81 रैंक मार्क्स के साथ प्रदेश में 49वां स्थान मिला था। वहीं, जुलाई 2026 की रिपोर्ट में जिले ने 8.97 अंक प्राप्त कर 29वें स्थान पर मजबूत जगह बनाई। जुलाई माह की रिपोर्ट के मुताबिक जिले ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 10 में से 10 अंक प्राप्त कर ए ग्रेड हासिल किया है।
ऑपरेशन कायाकल्प, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में भी जिले का प्रदर्शन शत प्रतिशत रहा। डीएम डॉ.नितिन गौड़ ने इसे सभी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों संग निरंतर मॉनिटरिंग का नतीजा बताया। कहा कि अब अगला लक्ष्य बची हुई कमियों को दूर कर आने वाले महीनों में जिले का नाम प्रदेश के टॉप-10 जिलों में शामिल करना है।
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