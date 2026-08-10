मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्य) की रैंकिंग में अमरोहा को 41वां स्थान

अमरोहा। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्य) की रैंकिंग में जिला जून 2026 में 67वें स्थान पर था। अब एक महीने के भीतर ही इसमें सुधार करते हुए जिले ने जुलाई की आधिकारिक रिपोर्ट में 41वां स्थान हासिल किया है। विकास एवं राजस्व कार्यों की सम्मिलित (ओवरऑल) रैंकिंग में भी जिले ने की स्थिति मजबूत हुई है। जून 2026 की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रिपोर्ट में जिले को 8.81 रैंक मार्क्स के साथ प्रदेश में 49वां स्थान मिला था। वहीं, जुलाई 2026 की रिपोर्ट में जिले ने 8.97 अंक प्राप्त कर 29वें स्थान पर मजबूत जगह बनाई। जुलाई माह की रिपोर्ट के मुताबिक जिले ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 10 में से 10 अंक प्राप्त कर ए ग्रेड हासिल किया है।