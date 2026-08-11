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शिवालयों में सावन की शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा में सावन के महीने की शिवरात्रि पर जिलाभर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की और खुशहाली की कामना की। कांवड़ में गंगाजल लेकर लौटे भक्तों ने जलाभिषेक किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।

शिवालयों में सावन की शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेव
शिवालयों में सावन की शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेव

अमरोहा में सावन मास की शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को जिलेभर के शिवालय हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठे। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिवभक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हरिद्वार और बृजघाट से कांवड़ में गंगाजल लेकर लौटे शिवभक्तों ने निर्धारित समय पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए। मंदिर परिसरों में दिनभर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे।

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पंडित आशुतोष त्रिवेदी ने बताया कि 11 अगस्त को चतुर्दशी तिथि शाम करीब 4:54 बजे से शुरू होगी। शिवरात्रि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु शाम से भगवान शिव को गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना कर सकते हैं। रात्रि में शिव पूजा के लिए निशीथ काल को विशेष माना जाता है, जो मध्यरात्रि के आसपास रहेगा। अमरोहा के वासुदेव तीर्थ स्थल, बाबा गंगानाथ मंदिर और 84 घंटे वाले मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिवभक्तों ने पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से परिवार की खुशहाली की कामना की। जलाभिषेक को देखते हुए शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

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