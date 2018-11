अमृतसर ट्रेन हादसाः रेलवे की गलती नहीं, पटरी पर खड़े लोग लापरवाह थे-जांच रिपोर्ट

दशहरा की रात अमृतसर में हुए रेल हादसे में रेलवे को क्लीन चिट मिल गई है। इस हादसे में 61 लोग मारे गए थे। रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त (सीसीआरएस) ने रेलवे को क्लीन चिट दे दी है।

जांच में सीसीआरएस ने कहा है कि हादसा लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ। दशहरा का मेला देखने के लिए धोबी घाट के रेलवे ट्रैक पर खड़े लोग लापरवाह थे।

जांच रिपोर्ट में सीसीआरएस ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसे आयोजन के पहले जिला प्रशासन व आयोजकों द्वारा मेला, रैली के बारे में पूर्व सूचना रेलवे प्रशासन को देनी चाहिए। ताकि रेलवे उचित सावधानी बरत सके।

Chief Commissioner of Railway Safety (CCRS) has concluded in the inquiry that the reason for the accident is negligence of persons reportedly standing on and near the railway tracks witnessing Dusshera Mela at Dhobi Ghat: Sources on Amritsar train incident of October 19 pic.twitter.com/noWFaJZsaR