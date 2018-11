अमृतसर ब्लास्ट: विवाद के बाद AAP विधायक फुलका की सफाई, कहा- मेरा बयान कांग्रेस के खिलाफ था, न कि सेना प्रमुख के

पंजाब के अमृतसर में रविवार को निरंकारी सत्संग के दौरान बाइक से आए दो आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के समय 200 से ज्यादा लोग प्रार्थना सभा में हिस्सा ले रहे थे। इस हमले के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक एचएस फुलका ने एक विवादित बयान दिया जिस पर उन्होंने सफाई दी कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। वहीं इस मामले की जांच के लिए सोमवार को NIA टीम निरंकारी भवन पहुंच गई है।

My statement has been totally misunderstood. Please see the full video, the whole statement was actually against the Congress, and not against the respected Army Chief. Still, it was an inadvertent comment and I regret it: HS Phoolka #AmritsarBlast pic.twitter.com/wxugDVsyTb — ANI (@ANI) November 19, 2018

एचएस फुलका ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आप मेरे बयान का पूरा वीडियो देखिए मेरा बयान कांग्रेस के खिलाफ था, ना कि सेना प्रमुख के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि यह एक अनजान बयान है लेकिन फिर भी मुझे खेद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फुल्का ने अमृतसर में निरंकारी भवन में हुए आतंकी हमले के लिए सेनाध्यक्ष विपिन रावत को जिम्मेदार बता दिया था। उन्होंने कहा था कि सेनाध्यक्ष विपिन रावत पंजाब आकर कहा था कि राज्य पर आतंकी हमले का खतरा है और हो सकता है कि उन्होंने ही अपने लोगों से ब्लास्ट करवाया हो ताकि उनका बयान गलत साबित ना हो।

50 हजार रुपये के ईनाम की घोषणा

उधर, पंजाब के सीएम पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर ने कहा है कि अमृतसर में ब्लास्ट करने वालों की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का ईनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी शख्स को उनके बारे में पता है तो वह 181 नंबर पर फोन करके सूचना दे सकता है उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगा।

On whose instructions is Phoolka giving such statements? Is Kejriwal going to answer? Is he in agreement with his statement? No one can tolerate such words for the army, we will register an FIR against Phoolka: Rajkumar Verka, Congress Punjab MLA #AmritsarBlast pic.twitter.com/r8kDuYjZBb — ANI (@ANI) November 19, 2018

कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने कहा है कि किसके निर्देश पर AAP नेता एचएस फुलका इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल इसका जवाब देंगे? क्या वह उनके बयान से सहमत हैं? कोई भी सेना के लिए इस तरह के शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हम फुलका के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे।

HS Phoolka has regretted his statement, he shouldn’t be defamed on the basis of an impromptu comment. He’s been fighting for justice for 84 riots victims for last 35 years, he should be given credit for it. He shouldn’t be targeted in this manner: Sanjay Singh AAP #AmritsarBlast pic.twitter.com/sFvrqTf2Pa — ANI (@ANI) November 19, 2018

वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि एचएस फुलका ने अपने बयान पर खेद जताया है और उन्हें इस तरह अचानक दे दी गई टिप्पणी के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। वह पिछले 35 वर्ष से 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्हें इस तरह निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।