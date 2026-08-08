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कई ट्रेनें लेट, यात्री परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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अमृतसर से कटिहार जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस शनिवार को दो घंटे देरी से पहुँची। साथ ही, अन्य ट्रेनों जैसे लिच्छवी एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस ने भी काफी समय तक देरी का सामना किया। कुल मिलाकर कई ट्रेनें निर्धारित समय से अधिकतम दो घंटे तक देर से स्टेशन पर पहुँचीं।

कई ट्रेनें लेट, यात्री परेशान

अमृतसर से चलकर कटिहार जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस शनिवार को दो घंटे देरी से स्टेशन पर आई। इसके अलावा कटिहार से चलकर अमृतसर जाने वाली अम्रपाली एक्सप्रेस दो घंटे, सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस दो घंटे, पुरानी दिल्ली से चलकर टूंडला जाने वाली ईएमयू पैसेंजर ट्रेन दो घंटे, अलीपुरद्वार से चलकर पुरानी दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस एक घंटा, नई दिल्ली से चलकर लखनऊ जाने वाली गोमती एक्सप्रेस एक घंटा देरी से खुर्जा जंक्शन पर पहुंची।

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