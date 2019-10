अमित शाह ने दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, अब दिल्ली से कटरा 8 घंटे में

दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का का आज शुभारंभ हो रहा है और आज यानी 3 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने इसे हरी झंडी दिखा दी। हालांकि, वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित व्यावसायिक सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी और टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। हाई स्पीड ट्रेन चलने से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से कम होकर आठ घंटे रह जाएगा।

नई दिल्ली में अमित शाह ने जब नई दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई तब उनके साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और हर्षवर्धन भी मौजूद थे। वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि यह ट्रेन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah and Union Railway Minister Piyush Goyal along with Union Ministers Dr Jitendra Singh and Dr Harsh Vardhan flag-off the Vande Bharat Express from New Delhi to Shri Mata Vaishno Devi Katra. pic.twitter.com/IfODd6Jljr