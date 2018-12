पश्चिम बंगाल में अमित शाह को नहीं मिली रथयात्रा की मंजूरी, बोले- ममता बनर्जी की उड़ी हुई है नींद

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की मंजूरी न मिलने की वजह से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Amit Shah) पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए उन्होंने 'गणतंत्र बचाओ यात्रा' रोकने का फैसला किया है।

BJP President Amit Shah: She (Mamata Banerjee) is scared that if BJP takes out all these three rallies in the state of West Bengal and assemble in Kolkata then the foundation of a complete change will be laid down. So she attempted to stop all these yatras. pic.twitter.com/TXn8OjZto5