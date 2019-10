कोलकाता में बोले अमित शाह- हिन्दू शरणार्थियों को जाने नहीं देंगे, घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे

पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आनेवाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी।

बंगाल में बनेगी बहुमत की सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी में विवादित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर संगोष्ठी को संबोधित हुए अमित शाह ने कहा कि 2014 में 2 सीट और आज 18 सीट मिली है। लेकिन करीब ढाई करोड़ बंगाल की जनता ने कमल के निशान पर वोट किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनेगी।

उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

अनुच्छेद 370 से बंगाल का खास संबंध

अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आज सच हुआ। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल और अनुच्छेद 370 का खास संबंध है क्योंकि बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह नारा दिया था- एक निशान, एक विधान और एक प्रधान।

ये भी पढ़ें: कश्मीर का इतिहास तोड़-मरोड़कर देश के सामने रखा गया: अमित शाह

BJP President Amit Shah in Kolkata: West Bengal and article 370 have a special connection, because it was the son of this soil, Syama Prasad Mukherjee ji who raised the slogan 'Ek Nishan, Ek Vidhan aur Ek Pradhan' pic.twitter.com/eUuSwm1wz0