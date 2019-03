गिरिराज सिंह की नाराजगी पर बोले अमित शाह, बेगूसराय सीट से ही लड़ेंगे चुनाव

Amit Shah says Giriraj Singh will contest Lok Sabha elections from Begusarai seat: केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की नाराजगी पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि नवादा के बदले बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले को गिरिराज सिंह ने निराशाजनक बताया था। इतना ही नहीं बीजेपी सांसद ने बिहार बीजेपी में मात्र अपनी सीट बदले जाने का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पर फोड़ा था।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी सारी बातों को मैंने सुना है और संगठन उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकालेगा। मैं चुनाव के लिए उन्हें शुभकामनायें देता हूं।

गिरिराज सिंह की नाराजगी पर बोले रामविलास पासवान, नवादा की सीट पर LJP ने नहीं की थी दावेदारी

गौरतलब है कि गिरिराज ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व जवाब दे कि केवल मेरी ही सीट क्यों बदली गई, जबकि मुझे बार-बार कहा जाता रहा कि जहां से मैं चाहूंगा चुनाव लड़ूंगा। फिर सीट किस कारण बदली गई। गिरिराज ने कहा कि में आहत हूं। आहत इसलिए नही हूं कि बेगूसराय मिला। बेगूसराय तो मैं 1996 से चाह रहा था, लेकिन 2014 में कहा गया कि भोला बाबू (अब दिवंगत) नवादा के बदले बेगूसराय चाहते हैं। उनकी अंतिम इच्छा बताकर मुझे नवादा भेजा गया।

नवादा में पांच साल में हमने जितना चाहा काम किया। लेकिन बिना मुझसे पूछे, बिना भरोसे में लिए प्रदेश नेतृत्व ने मुझे डिस्प्लेस कर दिया, जबकि बिहार भाजपा में किसी की सीट नहीं बदली गई। उससे भी बड़ी बात यह कि मुझे अंतिम क्षण तक प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे कि मैं जहां से चाहूंगा, चुनाव लड़ूंगा। सीट बदले जाने से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। मैं आज का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं उस समय से भाजपा में हूं जब इसकी शुरुआत हो रही थी।

कन्हैया का गिरिराज पर तंज, मंत्रीजी ने कह दिया 'बेगूसराय को वणक्कम'