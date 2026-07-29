पेपर लीक बिल में बहुत कड़े प्रावधान हैं : अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बुधवार को लोकसभा से पास हुआ ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ युवाओं की उम्मीदों की रक्षा करता है। यह विधेयक उन लोगों के लिए सबसे कड़ी सजा का प्रावधान करता है जो सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को भंग करते हैं। अमित शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा कि आज लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ के पारित होने पर भारत के सभी छात्रों को बधाई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक हमारे युवाओं के सपनों और उम्मीदों की रक्षा करता है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि दोषियों को पूरी सजा मिले।