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विदेश नीति मजबूत करने में डोभाल की भूमिका अहम: शाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाह ने डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया। डोभाल ने सशस्त्र बलों की क्षमता के विकास और रणनीतिक विचारों को लागू करने में मदद की। डोभाल ने युवाओं से राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने का आह्वान किया।

विदेश नीति मजबूत करने में डोभाल की भूमिका अहम: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक निर्णय के पीछे डोभाल की भूमिका और सलाह रही है। शाह ने पुणे में डोभाल को तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार-2026 प्रदान किया। डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके अहम योगदान के लिए इस पुरस्कार के नवाजा गया। इस मौके पर शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित नए राष्ट्रवाद की नींव रखी और आज देश उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अब इससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शाह ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला चयन अजीत डोभाल को एनएसए के रूप में नियुक्त करके किया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो में डोभाल के लंबे करियर की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत और आत्मविश्वासी बना है और इस बदलाव में डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। शाह ने कहा कि अभियानों के खुफिया होने के कारण डोभाल के अधिकतर कार्यों का पूरी तरह से कभी खुलासा नहीं किया जा सकता।

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सशस्त्र बलों की क्षमता का विकास किया

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा 2014 में एनएसए बनने के बाद डोभाल ने जमीनी स्तर पर कई रणनीतिक विचारों को लागू करने में मदद की और भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी को मजबूत करने, अभियानगत क्षमता बढ़ाने और देश की रक्षा तैयारियों में सुधार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में भारत के सशस्त्र बलों की रक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं में मौलिक रूप से बदलाव किया है, जिसमें डोभाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

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तिलक का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा

शाह ने तिलक के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके अमर नारे, 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। शाह ने कहा कि तिलक का जीवन और शिक्षा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं और राष्ट्र निर्माण में प्रासंगिक बने हुए हैं।

राष्ट्रहित के लिए समर्पित हों युवा: डोभाल

इस मौके पर युवाओं से राष्ट्रीय हित के लिए पूरी तरह समर्पित होने और निजी स्वार्थों से ऊपर उठने का आह्वान करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत के सामने राष्ट्र निर्माण का जो अवसर का दौर है, उसका पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे केवल राष्ट्रहित में कार्य करेंगे और संकीर्ण एवं अल्पकालिक हितों की उपेक्षा करेंगे। डोभाल ने कहा कि आज के युवाओं को छोटे-छोटे निजी हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और यदि ऐसे विचार मन में आएं भी तो उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और देश को इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमारे देश के इतिहास में यह एक विशेष अवसर का समय है। हम इसे गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस समय हमारी प्राथमिकता राष्ट्र निर्माण होनी चाहिए।

FAQs

अमित शाह ने अजीत डोभाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया?
उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया।
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