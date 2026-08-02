गृह मंत्री शाह ने पिंगली वेंकय्या को श्रद्धांजलि दी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वेंकय्या ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। शाह ने उनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ज्ञान के क्षेत्रों में भूमिका को याद किया। यह श्रद्धांजलि वेंकय्या के अमूल्य योगदान की सराहना करती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पिंगली वेंकय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वेंकय्या ने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजायन तैयार किया था। शाह ने ‘एक्स’ पोस्ट पर अपने संदेश में लिखा कि पिंगली वेंकय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजायन करने में अमूल्य योगदान दिया, जो हमारे गौरव और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में शान से लहराता है। उन्होंने लिखा कि आजादी की लड़ाई और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में उनकी भूमिका भारतीयों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
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