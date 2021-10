देश सरदार पटेल की जयंती पर अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, केवड़िया भी जाएंगे Published By: Himanshu Jha Sun, 31 Oct 2021 08:14 AM एजेंसी,अहमदाबाद।

Your browser does not support the audio element.