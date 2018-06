संपर्क फॉर समर्थन : कपिल देव से मिले अमित शाह, गिनाई चार साल की उपलब्धियां

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने समर्थन के लिए संपर्क अभियान के तहत पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव से मुलाकात की और उनके साथ मोदी सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। पार्टी नेताओं ने बताया कि 26 मई को मोदी सरकार की चौथी वर्षगांठ के बाद भाजपा ने समर्थन के लिए संपर्क अभियान की शुरुआत की है और घोषणा की है कि चार हजार पदाधिकारी एक लाख लोगों से संपर्क करेंगे जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं ताकि अपने कार्यकाल के दौरान कार्यों का प्रसार कर सकें।

पार्टी ने कहा था कि शाह खुद ही 50 लोगों से मुलाकात करेंगे। इस कड़ी के तहत उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और सुभाष कश्यप से 29 मई को मुलाकात की थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि वह 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान के घर गए और सरकार की सफलताओं से उन्हें अवगत कराया। कपिल देव से मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर इस मुलाकात की तारीफ की। शाह ने ट्वीट कर कहा कि समर्थन के लिए संपर्क अभियान के तहत भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और उनकी पत्नी के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। हमने उन्हें सरकार की चार साल की उपलब्धियों के बारे में बताया।

It was wonderful meeting former skipper of Indian cricket team, Shri Kapil Dev ji and his wife at their home in Delhi. As part of the nationwide "Sampark for Samarthan" campaign, briefed him about the achievements of PM @narendramodi’s govt in the last 4 years.@therealkapildev pic.twitter.com/dd3pRni2z3